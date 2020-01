È morto Terry Jones, membro dei Monty Python (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’attore e regista Terry Jones del gruppo comico inglese Monty Python è morto a Colwyn Bay (Galles) all’età di 77 anni. Nel 2016 aveva rivelato di essere malato di demenza frontotemporale, e negli anni successivi era diventato in poco tempo uno dei volti più noti delle campagne contro la malattia. Jones, attore, sceneggiatore e autore televisivo è stato anche regista di tre dei celebri film del gruppo comico inglese: Monty Python e il Sacro Graal, Brian di Nazareth e Il Senso della Vita. Dopo Python, Jones aveva lavorato a una grande varietà di progetti. Con un altro membro del gruppo, Michael Palin, aveva creato la serie TV di successo Ripping Yarns e portato avanti una carriera da regista girando Erik the Viking e The Wind in the Willows . I cinque membri ancora in vita dei Monty Python, tra cui Michael Palin, Eric Idle e John Cleese, erano apparsi per l’ultima ... open.online

repubblica : È morto Terry Jones, fondatore dei Monty Python [aggiornamento delle 14:26] - wireditalia : L'attore e regista britannico ci ha lasciati all'età di 77 anni #TerryJones #MontyPython - Agenzia_Ansa : E' morto Terry Jones, star dei #MontyPython. Attore e musicista, era malato da tempo. Aveva 77 anni #ANSA -