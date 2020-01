Doom Eternal sarà spettacolare su PS4 e Xbox One (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo un paio di mesi di silenzio a seguito dell'annuncio del rinvio al mese di marzo di quest'anno, Doom Eternal è tornato in vita negli ultimi giorni. Un nuovo trailer del gioco è stato accompagnato da una serie di anteprime (compresa quella di Eurogamer.it) che hanno portato alla luce nuovi dettagli sullo sparatutto.I nuovi filmati emersi online hanno chiarito che Doom Eternal sarà un titolo "spacca-mascella", poiché utilizzerà il motore di id Software, id Tech 7. Il recente trailer, però, mostrava il gioco in esecuzione su un PC di fascia alta (come ci si aspetterebbe), ma lo sviluppatore ha garantito che il gioco sarà un vero spettacolo anche su PS4 e Xbox One.Al recente evento di anteprima (tramite VGC), il director del gioco Marty Stratton ha detto: "questo gioco utilizza la migliore tecnologia che abbiamo mai realizzato".Leggi altro... eurogamer

