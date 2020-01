"Con un tumore già ci convive", la battuta choc su Mihajlovic e Salvini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'allenatore del Bologna si è schierato con la Lega in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. E spunta la battuta choc di SatirSfaction L'endorsement di Sinisa Mihajlovic al leader della Lega ha scatenato non poche polemiche. In un'intervista al Resto del Carlino, l'allenatore del Bologna aveva dichiarato di stare dalla parte di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. "Tifo per lui e spero che possa vincere in Emilia-Romagna. Mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene". Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno subito attirato molte critiche. A scagliarsi contro il il mister dei rossoblù la pagina SatirSfaction. "Mihajlovic sosterrà Salvini in Emilia Romagna, con un tumore già ci convive", si legge su Twitter. E ancora "Mihajlovic sostiene ... ilgiornale

