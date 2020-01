Bianca Guaccero lascia la Rai? L’ipotesi all’orizzonte (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venti d’addio in casa Rai, protagonista Bianca Guaccero: l’ultima indiscrezione sulla conduttrice di Detto Fatto, dopo le voci di un presunto rischio per la tenuta del format, rimanda all’orizzonte di progetti che si innesterebbero in uno scenario televisivo lontano da viale Mazzini. Bianca Guaccero: addio Rai? Si farebbe sempre più insistente L’ipotesi di un addio di Bianca Guaccero alla Rai, con il conseguente rafforzamento di un orizzonte professionale in piena era post Detto Fatto. Il tutto lontano da viale Mazzini, almeno secondo quanto riferirebbe il settimanale Chi, come riportato dal sito DavideMaggio.it e da Fanpage. Il vento di una rumorosa uscita di scena si fa impetuoso tra le colonne del gossip, e l’erede di Caterina Balivo al timone della trasmissione, dopo 2 anni, potrebbe virare su altri lidi televisivi. L’ipotesi dietro la presunta uscita da Raidue Il ... thesocialpost

