Ultimo e la fidanzata Federica Lelli non stanno più insieme?

E' addio definitivo tra Nicolò Moriconi (in arte Ultimo) e la fidanzata Federica Lelli. Il sempre informato Veryinutilepeople.it. ha indagato sulla spinosa vicenda gossippara per vederci chiaro. Secondo le indiscrezioni, il cantautore romano non si sarebbe presentato al ventiduesimo compleanno dell'ormai ex fidanzata che, si è svolto, qualche giorno fa, in un noto locale della Capitale.

