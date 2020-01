Scossa di terremoto di magnitudo 3,6 nel Foggiano, non si registrano danni (Di martedì 21 gennaio 2020) Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella notte a 4 km da Carpino, in provincia di Foggia, ad una profondità di 20 km. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma non ha provocato danni a persone o cose. agi

