PlayStation 5 | sembra proprio la volta buona

La presentazione è prevista il 12 febbraio 2020 Non sarà New York, come tanti ritenevano, in occasione della manifestazione Experience PlayStation che si svolge dal 14 gennaio al 16 febbraio 2020 nello showroom di Sony Square per celebrare i 25 anni di Play, ma con molta probabilità toccherà a San Francisco vedere la nascita dell'ormai pluricitata e già tanto celebre console della Sony, PlayStation 5. L'evento durante il quale verrebbe presentata e così rivelata ufficialmente al grande pubblico sarebbe il PlayStation Meeting la cui data è stata fissata nella metropoli californiana per il 12 febbraio 2020, non aspettando l'appuntamento di giugno che solitamente vedeva la casa giapponese tra i protagonisti più accreditati, dell'Electronic Entertainment Expo (E3), un'occasione questa a cui sembra aver rinunciato definitivamente.

ivanB_cosplayer : La nuova posizione lavorativa aperta da Naughty Dog sembra suggerire l'arrivo di The Last of Us Parte 2 su PC… - GameUniverse_1 : A quanto pare, sembra che #Dreams potrebbe essere la prossima esclusiva PlayStation 4 ad arrivare su PC. Nella gior… - Mediagol : #Juventus-#Udinese, Nestorovski: 'Bianconeri squadra di campioni, sembra la playstation' -