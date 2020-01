Meng Hongwei, ex capo dell’Interpol, è stato condannato a 13 anni di carcere in Cina (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ex capo dell’Interpol Meng Hongwei è stato condannato da un tribunale cinese a 13 anni e 6 mesi di carcere per corruzione. Durante il processo aveva confessato di aver accettato 14,5 milioni di yuan (1,86 milioni di euro) in tangenti. Lo ilpost

