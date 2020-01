LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 6-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: nel secondo set sarà decisivo il tie-break (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace esterno dell’Australiano! 1-1 Prima e dritto di Kyrgios. 1-0 Prima vincente di Sonego. 6-6 sarà decisivo il tie-break! 40-15 Ace del tennista di casa. 30-15 Ancora una prima vincente dell’Australiano. 15-15 Ace Kyrgios! 0-15 Buona prima di Kyrgios che poi tira out la voleé bassa. 6-5 Sonego. L’azzurro si assicura almeno il tie-break. 40-0 CHE PUNTO DI Sonego!!!! L’azzurro sale a rete, prova la chiusura in demi-voleé, Kyrgios prova il pallonetto ma arriva lo smash in arretramento. 30-0 Prima vincente dell’azzurro! 15-0 Kyrgios sbaglia la risposta sulla prima di Sonego. 5-5 Game rapidissimo con Kyrgios praticamente in controllo. 40-0 Gran prima dell’Australiano che sale a rete dopo il dritto, lunga la risposta dell’azzurro. 30-0 Ace Kyrgios! 15-0 Scambio duro con il dritto di Sonego che scappa ... oasport

zazoomnews : LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 4-3 Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set in equilibrio - #Sonego-Kyrgios… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 21 gennaio in DIRETTA: avanzano Sinner Fognini Seppi e Camila Giorgi! In campo… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: il tennista di casa vince il primo set - #Sonego-Kyrgios… -