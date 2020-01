Lega: grazie a Zingaretti e Raggi esultano i monopolisti (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “M5S contro Virginia Raggi sulla discarica a Roma, imposta da Nicola Zingaretti (chissa’ perche’?), e in parte condivisa dai 5 Stelle in Consiglio regionale del Lazio. Giustamente i quartieri di Roma e le citta’ delle province sono sul piede di guerra! Neanche su Scherzi a parte sarebbero cosi’ creativi! Un’emergenza che tartassa i cittadini, da un calcio al Lazio green e all’impiantistica di ultima generazione. Intanto i monopolisti dei rifiuti aprono i portafogli, sorridono e si riempiono le tasche. Il tutto sulla pelle dei contribuenti”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. L'articolo Lega: grazie a Zingaretti e Raggi esultano i monopolisti proviene da RomaDailyNews. romadailynews

