Juan Jesus, accordo con la Fiorentina. Manca ancora quello tra i club (Di martedì 21 gennaio 2020) Juan Jesus Fiorentina, accordo sulla base di un triennale tra il brasiliano e i viola. Manca ancora quello tra i due club Il destino di Juan Jesus sembra essere tinto di viola. Il difensore, attualmente alla Roma, è il candidato numero uno per andare a rinforzare la Fiorentina. Sono giorni decisivi per il buon esito della trattativa. Secondo Nicolò Schira, il brasiliano ha già trovato l’accordo con i toscani, sulla base di un contratto triennale. Al contrario Manca ancora quello tra i giallorossi e i viola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Gazzetta_it : #Mercato #Fiorentina, Iachini ha scelto: vuole Juan Jesus. Nel mirino anche Duncan e Caprari - angelomangiante : Come alternativa a #Shaqiri resta valida la pista che porta a #Suso. La #Roma vorrebbero lo spagnolo del #Milan in… - DiMarzio : #Milan, contatti continui per Under: gli aggiornamenti ? -