Il Ciad è stato colpito da un grave attentato terroristico (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Ciad, situato nella difficile regione del Sahel ed afflitto da gravi tassi di povertà, è stato colpito da un attentato suicida nella nottata di domenica. Un’attentatrice si è fatta esplodere nel villaggio di Kaiga-Kindjiria ed ha così provocato la morte di nove persone. Il villaggio si trova nei pressi del Lago Ciad, una regione frequentata da gruppi jihadisti che la usano come base logistica per sferrare attentati sanguinosi in Camerun, Chad, Nigeria e Niger. N’Djamena risente, a causa della vicinanza geografica, della prolungata insurrezione islamica in Nigeria che, talvolta, colpisce anche al di fuori dei confini nazionali del Paese interessato. Una cronica instabilità Kaiga-Kindjiria era già stato oggetto di un attentato ad agosto quando un attentatore suicida aveva ucciso cinque civili ed un soldato e più in generale una fazione di Boko Haram piuttosto vicina allo ... it.insideover

