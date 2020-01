Grande Fratello Vip, Pupo su Signorini: “Non vorrei essere al suo posto” (Di martedì 21 gennaio 2020) Alfonso Signorini del GF Vip: Pupo fa una clamorosa rivelazione La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata pregna di colpi di scena che hanno appassionato molto il pubblico a casa. E anche l’opinionista Pupo ha fatto molto discutere per l’attacco che ha fatto su Barbara Alberti, rea di aver fatto dichiarazioni davvero poco lusinghiere su Pasquale. Comunque sia l’opinionista ha rilasciato oggi un’interessante intervista al settimanale Vero Tv. E in questa circostanza il giornalista del magazine ha chiesto al cantante di origini toscane se abbia mai pensato di condurre il GF Vip 2020 al posto di Alfonso Signorini. A quel punto l’uomo ha dato una risposta che ha spiazzato, asserendo: “Francamente non vorrei essere al suo posto…Non ne sarei capace…Lui ha tutta la materia in mano e sta facendo un ottimo lavoro…Io ... lanostratv

