Godfall si mostra in un video completo creato all'inizio del 2019 e incentrato sul combattimento (Di martedì 21 gennaio 2020) Proprio ieri vi avevamo riportato una news in cui venivano mostrati sei secondi di un brevissimo filmato incentrato su Godfall, uno slasher looter annunciato durante i The Game Awards dello scorso anno.Ora è stato pubblicato in rete il trailer intero da cui era stata estrapolata quella clip. Apparentemente, il trailer non doveva essere mostrato al pubblico, e in realtà è stato realizzato agli inizi del 2019 per scopi interni. In quanto tale, gran parte di ciò che possiamo vedere nel video, tra cui la grafica e l'interfaccia utente, potrebbe aver subito modifiche nel corso del tempo ed il prodotto finale potrebbe differire.Tuttavia, il video ci consente di dare un primo sguardo alle meccaniche di gioco, soprattutto al combattimento, che ricorda molto quello di Dark Souls, solo molto più veloce e cruento in termini di stili. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del ... eurogamer

