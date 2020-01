Finte rimodulazioni di rete fissa per ADSL e fibra: come smascherare il raggiro (Di martedì 21 gennaio 2020) Potrebbe essere capitato anche a voi di venire contattati da un consulente che vi avvisa di Finte rimodulazioni della vostra offerta di rete fissa per convincervi a passare alla concorrenza. come riportato da 'mondomobileweb.it', non sono poche le testimonianze di chi si è visto vittima di simili contatti. Le segnalazioni sembrano arrivare da alcuni clienti Vodafone, anche se la questione pare interessare anche coloro che hanno sottoscritto un contratto con altri gestori telefonici di telefonia fissa. I consulenti agirebbero mettendo al corrente i malcapitati circa presunti aumenti del prezzo della loro offerta per il noleggio cabine per lavori sulla linea. C'è chi riferisce di rincari fino a 15 euro in più al mese (naturalmente finti): i più creduloni potrebbero anche cascarci, ed accettare di stipulare un nuovo contratto sulla base di informazioni mendaci. Vodafone, così come gli ... optimaitalia

