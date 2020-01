Caso Gregoretti, Salvini verso il processo: le prossime tappe (Di martedì 21 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Salvini verso il processo. Le prossime tappe di un lungo iter giudiziario tra Senato e Tribunale dei ministri di Catania. ROMA – Caso Gregoretti, Salvini verso il processo. Il via libera della Giunta delle immunità apre la strada ad un lungo iter giudiziario tra Roma e Catania. Il leader della Lega potrebbe finire in Tribunale con i giudici che saranno chiamati a decidere sul futuro dell’ex ministro dell’Interno. Il passaggio in Aula Il primo passaggio, dopo il voto in Giunta, è quello in Aula al Senato. Palazzo Madama è chiamato entro il prossimo 17 febbraio a fissare una seduta per esprimere il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Difficilmente ci saranno colpi di scena con il Senato pronto a confermare la decisione della Giunta. Curiosità sul comportamento della Lega che nella serata di lunedì 20 ... newsmondo

