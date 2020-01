Cambio mutuo 2020: quando conviene e come migliorare i tassi (Di martedì 21 gennaio 2020) Cambio mutuo 2020: quando conviene e come migliorare i tassi Abbiamo contratto un mutuo con una banca, ma con il tempo ci pare poco conveniente, soprattutto perché guardandoci attorno scopriamo soluzioni più favorevoli e che maggiormente si adatterebbero alle nostre esigenze, specialmente economiche. Non dobbiamo farci prendere dai rimpianti o dai rimorsi, perché possiamo approfittare di alcune soluzioni che potrebbero portare i vantaggi dalla nostra parte. Andiamo a sintetizzare cosa possiamo fare. Cambio mutuo 2020: come effettuare la rinegoziazione La prima soluzione è la rinegoziazione del mutuo e prevede un rapporto con la propria banca con la quale si è stipulato un mutuo. Si prende appuntamento e si chiede di rinegoziare un mutuo a nuove condizioni, magari allungando la durata del finanziamento e quindi, di conseguenza, ammorbidendo l’importo della rata mensile da ... termometropolitico

