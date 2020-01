Avanti Un Altro, la gaffe virale: il concorrente impreca in sardo (Di martedì 21 gennaio 2020) Avanti un Altro è ripartito da poco, ma, in linea con i programmi di marchio Bonolis–Laurenti, ha già regalato numerose perle all’affezionatissimo pubblico dei due. E dire che il più virale dei recenti momenti andati in scena nello show preserale non sarebbe neanche frutto di una gag studiata; si tratterebbe piuttosto di una gaffe, sul momento passata sotto silenzio e solo in seguito resa nota dai social e dai quotidiani online. Il giovane concorrente di Avanti Un Altro fa gli “auguri” a casa nel suo dialetto: ma si tratta in realtà di una serie di imprecazioni Nel breve momento registrato e andato in onda nella puntata di Avanti Un Altro programmata la scorsa domenica 19 gennaio, un giovane concorrente sardo si è reso protagonista di una bizzarra dedica. Nell’apparente confusione dei due conduttori, il ragazzo ha chiesto a Bonolis il permesso per rivolgere ... velvetgossip

