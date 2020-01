Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia, litiga con Giovanna e il pubblico sui social non approva (Di lunedì 20 gennaio 2020) Capita di rado ascoltare un tronista dire di essersi innamorato di una sua corteggiatrice il giorno della scelta. Ed effettivamente è difficile parlare di amore quando le uniche ore trascorse con una persona sono quelle vissute davanti alle telecamere. Ma Giulio Raselli oggi si è voluto sbilanciare e nella puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta, il 20 gennaio 2020 in diretta, il tronista si è detto innamorato della sua Giulia d’Urso provocando una baraonda sui social. Non solo perchè nessun telespettatore riesce a credere ai suoi sentimenti ma soprattutto per come oggi in puntata ha trattato Giovanna Abate. E’ vero che se si prova un sentimento così forte come l’amore ( e se è stato anche un colpo di fulmine Giovanna a maggior ragione avrebbe da rivendicare molto) al cuor non si comanda ma è anche vero che ci sono modi e modi anche di parlare con chi hai di ... ultimenotizieflash

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… - pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… -