Super TEMPESTA DI SABBIA in Australia. Dal giorno alla notte in un istante (Di lunedì 20 gennaio 2020) V1 Dopo la siccità e gli apocalittici incendi delle ultime settimane, in Australia sono arrivate in taluni casi le tanto sospirate piogge, ma è anche tempo di fenomeni meteo estremi in virtù di contrasti termici esagerati dopo l'ingresso di masse d'aria ben più fredda. Tra il Nuovo Galles del Sud e il Territorio della Capitale Australiana non sono mancate condizioni tempestose con rovesci e temporali di eccezionale intensità che hanno dato luogo a violente grandinate. La grandine si è scatenata con tale intensità da spaccare i parabrezza delle auto anche a ridosso di Canberra. L'avvento di questi potenti temporali ha anche innescato una gigantesca TEMPESTA di SABBIA, transitata sul Nuovo Galles del Sud a traino dei venti violentissimi con raffiche Superiori ai 100 chilometri orari. La TEMPESTA ha assunto contorni imponenti, come mostrato dai video che hanno fatto il ... meteogiornale

