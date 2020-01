Super globuli rossi ingegnerizzati per trasportare farmaci (Di martedì 21 gennaio 2020) Super globuli rossi ingegnerizzati per trasportare farmaci – Un gruppo di scienziati canadesi dell’Università McMaster guidati da Maikel C. Rheinstädter e Sebastian Himbert hanno trasformato i globuli rossi umani in efficienti vettori per trasportare farmaci all’interno dell’organismo. globuli rossi ingegnerizzati capaci anche di scovare e attaccare batteri e cellule tumorali. I ricercatori hanno modificato la loro Superficie con delle speciali targhette molecolari in modo da renderli capaci di individuare bersagli specifici e di agganciarli. Li hanno poi svuotati per poter inserire al loro interno farmaci da trasportare nell’organismo. I Super globuli ingegnerizzati hanno il grande vantaggio di poter circolare all’interno del corpo anche per qualche settimana per andare a caccia di batteri e colpirli, o di altri bersagli, senza correre il rischio di essere aggrediti e distrutti ... romadailynews

Agenzia_Ansa : Super globuli rossi umani diventano navette per trasportare farmaci e combattere batteri, virus o cellule tumorali.… - romadailynews : Super globuli rossi ingegnerizzati per trasportare farmaci: Super globuli rossi… - DavidePatitucci : RT @AnsaScienza: Super globuli rossi umani diventano navette per trasportare farmaci e combattere batteri, virus o cellule tumorali. Ottenu… -