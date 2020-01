Serena Enardu non resiste: vuole Pago. Sorprende il gesto plateale per il suo ex (Di lunedì 20 gennaio 2020) A volte la vita è strana. E ti porta a fare scelte delle quali, poi, ti pentirai. Guardate Serena Enardu. Aveva partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Pago ma, alla fine del gioco, i due sono usciti single. Sono passati diversi mesi dalla fine di Temptation Island ma ora Serena Enardu sembra aver cambiato idea. Esatto, Serena si è resa conto di amare Pago e ora sta facendo di tutto per riconquistarlo. Lui, però, nel frattempo, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma cosa sta facendo Serena Enardu per riconquistare l’ex fidanzato? Innanzitutto è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ha chiesto al pubblico la possibilità di passare sette giorni nella casa. Ma il pubblico, tramite il televoto, le ha negato questa possibilità. E pensare che era stata Serena Enardu a voler rompere con Pago quando i due stavano partecipando a Temptation Island Vip. Nonostante il ... caffeinamagazine

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan entra in casa per Pago. E dice la sua su Serena Enardu - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu risponde all'incontro tra Pago e Miriana Trevisan: «Ho un brutto vizio» -