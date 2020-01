Roma, neonata muore in ospedale: indagata la madre per omicidio volontario (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriva in questi momenti una drammatica notizia da Roma, precisamente da Acilia. Al centro dell’attenzione una piccola neonata che sarebbe stata partorita domenica scorsa in casa. La piccola, arrivata in gravissime condizioni in ospedale al Bambino Gesù di Roma, è morta dopo due giorni di agonia e dopo che i medici avevano riscontrato gravi ferite al cranio che potrebbero essere compatibili con percosse. indagata per omicidio volontario la madre di 30 anni. Partorita in casa, il ricovero con un grave trauma cranico Il parto, come si apprende, sarebbe avvenuto nella serata di domenica in casa, ad Acilia, nella periferia di Roma. A poche ore dal parto della piccola neonata però, il ricovero in ospedale della bimba giunta sul lettino di fronte ai medici con delle ferite che hanno fatto subito sospettare un grave trauma cranico. Difficile ricostruire quanto possa essere ... thesocialpost

