Ringrazia Che Sono Una Signora di Romina Falconi è la rabbia che fa rima con dignità (testo e video) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ringrazia Che Sono Una Signora di Romina Falconi è la nuova lezione della cantautrice romana, quella che ha inaugurato il suo teatro psico-pop con l'album Biondologia, ha dato un calcio ai bassifondi agli odiatori seriali con Magari Muori, - con un servizio completo per anime dannanti offerto da Taffo - ha dato una randellata in testa all'ipocrisia con Buona Vita Arrivederci e si è smazzata tutte le paturnie del suo popolo con il Centro D'Ascolto. Non una mossa commerciale per spianare la strada a un ipotetico Vinci Romina, ma una vera e propria azione umanitaria per spalancare la propria persona al mondo che dice di amarla. Ha voluto ricambiare, Romina Falconi, l'amore dimostrato dal pubblico offrendo il suo, una coccola per azzerare ogni declivio tra l'artista con tanti follower e l'ascoltatore con tanti demoni da esorcizzare. Ringrazia Che Sono Una Signora è anche la storia ... optimaitalia

