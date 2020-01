Red Ronnie furioso contro Junior Cally: ‘non deve salire sul palco di Sanremo, è istigazione alla violenza’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Red Ronnie ci ha abituati così da anni, i suoi programmi sul web, le sue dirette che saltano fuori da una tv tascabile che con estrema facilità raggiunge centinaia di migliaia di persone l’ha inventata lui. Red fa sul serio, la sua produzione è giornaliera ed instancabile ed è noto che con i suoi contenuti raggiunge un pubblico incredibile e trasversale, spesso superiore a quello di certi programmi Sky o delle varie Rai oltre il 3 . https://www.youtube.com/watch?v=PuTOrQJvG1E In questo videoclip Red Ronnie si scaglia contro Junior Cally e su pezzi come Strega o Tutti con Me. Nel video ammonisce: “Junior Cally non deve salire sul palco di Sanremo, dobbiamo proteggere non più i nostri ragazzi ma i nostri bambini!”. Oppure "Amadeus non capisce un ca*zo di musica, lui conduce Quiz", e ancora: "Se mandiamo a Sanremo gente così, sdoganandoli, con questi testi, allora i ... optimaitalia

__moonrise : RT @filivalli: Red Ronnie oggi ha deciso di leggere parzialmente un testo dei Pinguini Tattici Nucleari senza ascoltare la canzone, decreta… - El_ellle_ : RT @filivalli: Red Ronnie oggi ha deciso di leggere parzialmente un testo dei Pinguini Tattici Nucleari senza ascoltare la canzone, decreta… - filivalli : RT @Iperborea_: Red Ronnie: Ecco, leggete il testo, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari ha ucciso Aldo Moro Riccardo Zanotti (il PER… -