“Panariello Conti Pieraccioni” su Rai Uno: ecco quando andrà in onda (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel suo meritato periodo di vacanza dagli impegni Rai, Carlo Conti ne ha approfittato per riprendere in mano quello che, negli ultimi anni, è stato il suo hobby principale: il teatro, o più precisamente, lo show Panariello Conti Pieraccioni. In coppia con gli amici di sempre, il presentatore Rai è ormai un volto fisso nelle principali platee italiane, presso le quali non manca mai di registrare il tutto esaurito nelle numerose tournée portate avanti. Proprio in questo periodo, il nuovo ciclo di spettacoli del trio sta giungendo al termine; e all’attesissima data romana del 20, seguirà un doppio appuntamento il 24 e 25 a Montecatini Terme. Il trio di toscani sbarca anche in tv: lo spettacolo Panariello Conti Pieraccioni andrà su Rai Uno la sera del 14 febbraio Il successo dello show non poteva passare inosservato in casa Rai, dove l’esclusiva legata ai lavori del conduttore ... velvetgossip

