“Non si capisce nulla di quello che dice!”. Wanda Nara al GF Vip colpita e affondata. Da ‘lei’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ fa discutere praticamente ogni giorno. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è tema di discussione anche sui social network, non solo da parte di semplici follower, ma anche di personalità note. Nelle ultime ore ad essere presa ancora una volta di mira è stata l’opinionista Wanda Nara, la quale ha subito diversi attacchi da quando ha preso parte al programma di Canale 5. In una recente intervista, la moglie di Icardi si è soffermata proprio su questo. A quanto pare, lei non dà peso alle dure critiche: “Per me non sono mai state un problema. Questo perché alla base di esse c’è solo tanta invidia gratuita…”. Ora, l’autrice delle stoccate nei confronti dell’argentina è stata Karina Cascella, che su Instagram si è letteralmente scatenata con alcune storie. Mentre ha speso parole positive per ... caffeinamagazine

