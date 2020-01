LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-1, inizio di partita senza break (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Bel rovescio incrociato dell’azzurro che conquista il secondo game della sua partita. A-40 Lunga la risposta dell’Australiano. 40-40 In rete il dritto di Jannik. 40-30 Sinner accelera bene e Purcell non riesce a tenere in campo il dritto. 30-30 Lungo il dritto di Purcell. 15-30 Brutto errore con il dritto per l’azzurro. 1-1 Lunga la risposta di Sinner. 40-30 Ottima accelerazione di Purcell 30-30 Fantastico passante in corsa di Sinner. 1-0 Sinner scende a rete e il recupero di Purcell è fuori. 40-30 Altra prima vincente di Jannik. 30-30 In rete il rovescio di Sinner. 30-15 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 Subito primo quindici della partita per Jannik. INIZIA IL MATCH E SERVE Sinner! 2.47: Sinner e Purcell stanno ultimando il riscaldamento. 2.44: Per entrambi si tratta del primo match in carriera nel tabellone ... oasport

