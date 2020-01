La Roma si getta via: da 0-2 a 3-2 in 20 minuti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – La Roma si getta via. Venti minuti di ordinaria follia per sprecare il doppio vantaggio e perdere al centro sportivo di Vismara contro le padrone del Milan. Non basta una splendida doppietta di Lindsey Thomas per regalare 3 punti preziosi alle giallorosse, sconfitte 3-2 grazie all’altra doppietta a nome Thorvaldsdottir e al gol di Jane. Nuovi problemi per Giugliano. La centrocampista fuori per un problema al ginocchio Bavagnoli deve inoltre fare i conti con la ricaduta di Manuela Giugliano. La calciatrice più attesa nonché grande ex di giornata è dovuta forzatamente uscire al quarto d’ora del primo tempo lasciando spazio ad Hegerberg. Per la centrocampista azzurra nuovo problema al ginocchio, lo stesso che l’ha costretta ai box fino al rientro in campo avvenuto a Bari una settimana fa. In classifica sprecata l’occasione per rimanere attaccate alla ... romadailynews

