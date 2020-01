Incidente a Palermo: va in testacoda e colpisce cinque auto in sosta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Spettacolare Incidente stradale a Palermo, dove nella tarda serata del 19 gennaio un’auto ha perso il controllo della strada facendo un testacoda e schiantandosi contro cinque macchine parcheggiate lungo via Alcide De Gasperi, nei pressi dello stadio La Favorita. Secondo i primi accertamenti svolti sul posto, sembra che a causare l’Incidente sia stato un malfunzionamento al sistema di servosterzo del veicolo che ha così compromesso la tenuta di strada dello stesso facendolo carambolare sulle auto in sosta. Incidente con testacoda a Palermo Stando a quanto riportato dai rilievi delle Forze dell’Ordine giunte sul luogo dello schianto, avvenuto verso le ore 23, l’impatto ha provocato gravi danni ad alcuni dei veicoli parcheggiati ma fortunatamente gli occupanti della Panda che è finita in testacoda sono rimasti illesi. Si attende comunque la ricostruzione completa ... notizie

