Il buco nero dei libri non letti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ho sempre la sensazione che il mondo dei libri sia sconfinato e il tempo a nostra disposizione per leggerli sia estremamente limitato. Leggi internazionale

MAKEFREEUS : @SaliceAv @ShooterHatesYou No, sarà una caduta senza fine, per via della deformazione del tempo. Perché stiamo cadendo in un buco nero. - 13HyunsukChoi : IO NON SONO ABITUATO A RICEVERE COSI TANTE COSE TUTTE IN UNA VILTA! SIAMO STATI DENTRO UN BUCO NERO PER QUASI UN AN… - 1Dthanktoexist : RT @Nicoleeee002: Giulio che dice 'ti amo' a Giulia quando fino all'altro ieri si diceva confuso. Giovanna hai scansato un fosso grande com… -