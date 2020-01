Genoa, la contestazione contro Preziosi arriva a Berlino. Ecco lo striscione dei tifosi dell’Herta (Di lunedì 20 gennaio 2020) La contestazione contro Enrico Preziosi è arrivata fino a Berlino con uno striscione esposto dai tifosi dell’Herta Berlino La feroce contestazione dei tifosi del Genoa nei confronti di Enrico Preziosi ha varcato i confini nazionali ed è sbarcata in Bundesliga. Durante la partita contro il Bayern Monaco, i tifosi dell’Herta Berlino hanno esposto una striscione contro il numero uno del Grifone. Le due tifoserie non sono gemellate, ma sono in buoni rapporti dopo un’amichevole del 2015. Hoy en Herta Berlin – Bayern Munich la hinchada mostró estas banderas pidiendo que el presidente de Genoa, Enrico Preziosi, se vaya.#Preziosivattene pic.twitter.com/bqkDY1G9Yg — Genoarg calcionews24

