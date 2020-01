Emanuela Tittocchia Vs Fabio Testi/ 'Ci ha provato con una mia amica davanti a me' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Emanuela Tittocchia, nuove accuse shock a Fabio Testi a Pomeriggio 5: 'Ci ha provato con una mia amica davanti a me mentre eravamo fidanzati' ilsussidiario

zazoomnews : Pomeriggio Cinque Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi: “è una cosa che non ho mai raccontato” - #Pomeriggio… - novasocialnews : 'GF Vip', Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi: “Non rispetta le donne” #novasocialnews #televisione #allnews24… - Unf_Tweet : #POMERIGGIO 5 #EmanuelaTittocchia ancora contro il suo ex Fabio Testi: accarezzava me e toccava una mia amica -