Tony Colombo e Tina Rispoli in Procura a Napoli per l’inchiesta sulle nozze trash (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono stati sentiti per due ore in Procura Tony Colombo e Tina Rispoli, riguardo l’inchiesta le nozze trash, sentito anche il fratello del sindaco De Magistris Ascoltati per due ore in Procura a Napoli Tony Colombo e Tina Rispoli. La coppia è stata sentita per fare chiarezza in merito alle nozze trash del cantante neomelodico e l’ex moglie dell’ex boss di camorra Gaetano Marino. Colombo risulta infatti indagato per il concerto che si è tenuto in piazza del Plebiscito la sera prima delle nozze. Ad inserire il suo nome nell’inchiesta sono stati i sostituti Procuratori Maurizio De Marco e Vincenza Marra. Da quanto risulta dalle indagini il concerto si è tenuto il 26 marzo, ovvero la sera antecedente le nozze della coppia. I due si sono infatti sposati il 27 marzo al Maschio Angioino. Il problema è che all’ufficio del comune di Napoli non è stato registrato come un concerto, ma come un ... Leggi la notizia su kontrokultura

