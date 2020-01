Sanremo e polemiche. Al Festival c’è Junior Cally, il rapper che insulta le donne. Salvini: “Non può salire sul palco” (Di domenica 19 gennaio 2020) polemiche per la presenza di Junior Cally al Festival di Sanremo. Foa, “Scelta eticamente inaccettabile per la gran parte degli italiani”. Salvini: “Spero non metta piede sul palco”. Junior Cally a Sanremo, ed è subito polemica. La partecipazione del rapper-mascherato al Festival della canzone italiana è diventata un caso politico. Il motivo? In alcune delle sue canzoni l’artista usa espressioni dure e forti contro le donne. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/JuniorCallyOfficial Junior Cally, Strega Il problema è legato soprattutto alla canzone Strega del 2017. Il testo del brano (e il video ufficiale) è stato al centro di aspre polemiche per le offese alle donne. Di seguito una parte del testo della canzone. “Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoiaBalla mezza nuda, dopo te la daSi chiama Gioia perchè fa la tro**Sì, per la ... Leggi la notizia su newsmondo

