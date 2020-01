Pro Loco Pontem, tutta la soddisfazione per il falò di Sant’Antonio Abate (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiPonte (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Pro Loco Pontem sull’iniziativa riguardante falò di Sant’Antonio Abate. Di seguito il testo: “La Pro Loco AD Pontem ha assunto degli impegni con gli iscritti, con loro verso la cittadinanza pontese e quella allargata alle aree circostanti di Ponte. Tra questi c’è la rivalutazione delle antiche tradizioni e, l’attività svolta con l’accensione del tradizionale falò di S. Antonio Abate, è in corretta sintonia con questa mission”. Così la dirigenza di Ad Pontem all’indomani della festa di Sant’ Antonio che ha riscosso successo intorno al falò dove si sono degustati panini con salsiccia, carne e tanto altro ancora il tutto annaffiato da ottimo vino locale. ”La consuetudine di accendere fuochi propiziatori per i raccolti della nuova stagione ha origini pagane ed è ... Leggi la notizia su anteprima24

zaiapresidente : ?? Ricorre oggi la Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali, promossa dalle Pro Loco UNPLI a difesa dei… - annamrattazzi : la pro loco è fondamentale per conoscere uno dei borghi più belli d Italia , personalmente a Cisternino ci sono sta… - foggylady : RT @makkox: @BaeZzJ @zdizoro non mi sono sembrati servizi screditanti. anzi, in me che la conosco poco e ho un sacco di pregiudizi m' ha ac… -