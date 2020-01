Gattuso affonda Napoli. Ibrahimovic rilancia Milan. Perchè non l’ha ingaggiato De Laurentiis? (Di domenica 19 gennaio 2020) Mancava il mezzo ritiro alle catastrofi stagionali del Napoli. Gattuso ed i suoi atleti sono tornati a casa dopo l'allenamento nonostante avessero dichiarato dopo la batosta contro la Fiorentina il desiderio del romitaggio per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Alto impatto di Ibrahimovic sul Milan. L'avvento dell'attaccante svedese ha galvanizzato il Milan che ha conquistato, Coppa Italia compresa, tre vittorie consecutive mentre il Napoli in Campionato ne ha perse tre di fila contro Inter, Lazio, Fiorentina. Il giorno e la notte, la luce ed il buio. Due vecchi compagni di squadra ,chiamati a risollevare squadre in caduta libera, con esiti completamente opposti. Gattuso sta facendo peggio di Ancelotti. In Campionato appena una vittoria su cinque gare, nel rush finale contro il Sassuolo ed in Coppa Italia il passaggio del turno risicato contro il ... Leggi la notizia su optimaitalia

DimoDaniele : RT @FOOT_FLIX: Mentre il Milan affonda con Pioli e il Napoli con Gattuso, va ricordato che Spalletti si fa le seghe tra i vigneti - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA CORRIERE - Incubo senza fine! Il Napoli affonda. Gattuso: 'Squadra subito in ritiro' - juventinodoc73 : RT @FOOT_FLIX: Mentre il Milan affonda con Pioli e il Napoli con Gattuso, va ricordato che Spalletti si fa le seghe tra i vigneti -