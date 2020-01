Filippo Bisciglia corteggiato da Rai Due: “Ci sono delle proposte..” (Di domenica 19 gennaio 2020) Dal Grande Fratello di Alessia Marcuzzi alla consacrazione televisiva con Temptation Island grazie all’amicizia con Maria De Filippi: Filippo Bisciglia è nato e resta un volto Mediaset, ma dopo aver partecipato (con enorme successo) a Tale e Quale Show di Carlo Conti, le cose stavano per cambiare. Come confessato a SuperGuidaTv, infatti, Filippo Bisciglia è stato ad un passo dalla migrazione su Rai Due – come già fatto da Stefano De Martino – grazie ad alcune proposte interessanti. “Ci sono delle produzioni che hanno in mano dei programmi che sarebbero adatti a me, peccato che in questo momento non ci siano tantissimi spazi. Mi piacerebbe condurre un game o un quiz. Mi sono state fatte delle proposte e vedremo cosa succederà. Bisogna sempre aspettare il momento giusto. Su Rai Due mi era stata proposta la conduzione di due programmi. … Uno parlava di ... Leggi la notizia su bitchyf

