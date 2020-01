A Bibbiano Salvini non molla la piazza e fa spostare le Sardine (Di domenica 19 gennaio 2020) piazza della Repubblica, a Bibbiano, giovedì 23 gennaio andrà alla Lega nord per il comizio di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, mentre per le Sardine è stata messa a disposizione piazza Libero Grassi. Questo l’esito dell’incontro di ieri pomeriggio tra Mattia Santori, portavoce delle Sardine, e la Questura di Reggio Emilia. Lunedì sera, inoltre, “poiché per noi la priorità è rispettare il volere dei cittadini”, spiegano le Sardine, ci sarà un’assemblea pubblica con gli abitanti di Bibbiano, Comune al centro dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, durante la quale si discuterà se andare avanti o meno con la manifestazione, che ha già raccolto oltre 7mila adesioni su Facebook. A Bibbiano Salvini non molla la piazza e fa spostare le Sardine “Noi le promesse le manteniamo”, ha scandito Matteo Salvini dal palco di Maranello, dove ha ... Leggi la notizia su nextquotidiano

