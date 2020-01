Uomini e Donne, Juan Luis Ciano contro Gemma Galgani: il retroscena sulla dama (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono settimane che è finita tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Dopo l’addio che si è consumato a Uomini e Donne a inizio anno (ma la puntata era stata registrata subito dopo Natale), il cavaliere di origine venezuelano non è più tornato in studio. Nessuna delle altre dame del parterre era intenzionata a conoscerlo fuori, dunque Juan non ha avuto altra scelta che lasciare il programma. Ha ringraziato, salutato tutti ed è uscito di scena. E Gemma può continuare il suo lungo e tortuoso percorso alla ricerca dell’uomo della sua vita. Ma ora Juan Luis è tornato a farsi sentire. Il cavaliere ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine in cui non solo ammette di essere rimasto molto male di come è andata a finire con la dama, ma svela anche dei retroscena che di fatto smentiscono quanto raccontato da Gemma. (Continua dopo la foto) “Io pensavo di trovare una donna più grande ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

