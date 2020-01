Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra Palmi e Gioia Tauro: morto pizzaiolo di 19 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: un ragazzo di diciannove anni, pizzaiolo di Gioia Tauro, ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato. Il giovane, Manuel Iannì il suo nome, è stato trovato privo di vita sull’asfalto. Feriti anche due carabinieri finiti con la loro auto contro il veicolo. Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2 lungo l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nella carreggiata in direzione Nord tra Palmi e Gioia Tauro, nel territorio di Reggio Calabria. Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita. Si chiamava Manuel Iannì ed era un giovane pizzaiolo di Gioia Tauro che, secondo quanto appreso, viaggiava a bordo di una Peugeot 107 lungo il tratto di autostrada tra Palmi e la città in cui viveva. Per cause ancora da accertare la sua auto avrebbe urtato ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

AlessiaMorani : Buon giorno da Reggio Calabria! Quella alle mie spalle è la Sicilia. Da qui si tocca con le mani ?? Ora si riparte c… - PiazzapulitaLA7 : Voglio chiedere un francobollo per Bruno Ielo, un tabaccaio di Reggio Calabria, ucciso per non aver ceduto alle pre… - poliziadistato : #14gennaio Reggio Calabria 4 arresti per omicidio premeditato tentata estorsione rapina e tentato omicidio aggrava… -