‘Mi stanno drogando di…’: Alberto Matano lo svela a Lorella Cuccarini, la confessione a La vita in diretta (Di sabato 18 gennaio 2020) Alberto Matano e la battuta sulla sua influenza Ad inizio settimana Alberto Matano ha confessato a La vita in diretta di stare poco bene per via dell’influenza. Una condizione che lo ha segnato molto in questi giorni e che ha scatenato una serie di curiosità da parte del pubblico. Infatti, l’ex volto del Tg1 ha tenuto quotidianamente informato il pubblico del suo stato di salute. Addirittura il giornalista aveva fatto un appello alle signore chiedendo loro qualche rimedio per fargli passare in fredda il raffreddore. Ma nella puntata di giovedì l’uomo è tornato sull’argomento, ironizzando con la sua collega Lorella Cuccarini. Riferendosi alle donne presenti in studio ha detto che da due giorni si sta drogando di caramelle al miele. Il siparietto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta Il nuovo appuntamento de La vita in diretta è iniziato ... Leggi la notizia su kontrokultura

AlfredoPedulla : Ora dalla Turchia mi stanno tormentando perché ieri a mezzanotte e trenta ho scritto che Rodriguez arriva “domani”.… - teatrolafenice : ?? «.. e adesso che le luci si stanno per spegnere non crediate di disturbarmi, ché se lo fate mi arrabbierò molto»… - TeresaBellanova : Tanti stanno chiedendo un no definitivo e senza ambiguità alla maternità surrogata. Hanno ragione: la Politica su q… -