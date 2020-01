METEO INVERNO: dove sono finite le NEVICATE paralizzanti? Spiegazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Il METEO di questi ultimi inverni non ha proposto NEVICATE particolarmente abbondanti in nessuna parte d'Italia pianeggiante.Non stiamo parlando quindi soltanto della Pianura Padana (l'area dove statisticamente le NEVICATE erano e sono più frequenti), ma anche un po' tutte le pianure e le zone collinari e pedecollinari del Centro e del Sud. I lettori con qualche anno sulle spalle si ricorderanno molto bene le NEVICATE paralizzanti di qualche decennio fa, soprattutto se all'epoca erano giovani e amanti della neve. Ma che fine hanno fatto queste tipologie di METEO? Come mai non ci sono più le NEVICATE di una volta?I motivi sono sostanzialmente due: il primo è che gli inverni si sono fatti più miti, a causa del riscaldamento globale, che fa sentire le proprie influenze anche nella stagione fredda; il secondo è che negli ultimi decenni vi è stata una maggiore presenza di ... Leggi la notizia su meteogiornale

