Gregoretti,Casellati:"Fatto mio dovere"

"Hosolo il mio, ho evitato che proprio la Giunta per le immunità non potesse esprimersi e la questione finisse direttamente in Aula: quello sì che sarebbe stato un vulnus che ho ritenuto di dover evitare con il mio intervento". E' lo sfogo del presidente del Senato Elisabettacon i suoi collaboratori, registrato in un servizio del Corriere della Sera. "Tutto è statosolo per fare funzionare le Istituzioni", ribatte alle accuse di chi ha discusso la sua terzietà per il voto sul caso.(Di sabato 18 gennaio 2020)