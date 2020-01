Gf Vip: Miriana Trevisan incontra Pago e parla di Serena Enardu (Di sabato 18 gennaio 2020) Probabilmente non sarebbe esagerato affermare che questo GF Vip è nato sotto il segno di Pago. Nel corso dell’ultima puntata, è stata Miriana Trevisan ad entrare all’interno della casa più spiata d’Italia per parlare con il suo ex marito. Nel corso delle scorse puntate era stata invece Serena Enardu, la sua ex compagna, ad avere un confronto con lui all’interno della casa, chiedendogli di tornare insieme dopo la rottura avvenuta al termine dell’avventura a Temptation Island Vip. Le parole di Miriana Trevisan su Serena Enardu «Io devo ringraziare il Grande Fratello, ma specialmente Alfonso che mi ha fatto venire qua, perché ci sono delle cose che non ti ho mai detto e che ti voglio dire. Sono un po’ difficili…», ha esordito Miriana Trevisan, ospite del GF Vip. Ha raccontato una struggente storia, quella di Pago. E questo prima di dargli il suo consiglio prezioso riguardo Serena Enardu. ... Leggi la notizia su velvetgossip

