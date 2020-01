Ferrara, la città non più rossa dove il Pd è costretto a inseguire (Di sabato 18 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Alle ultime Comunali la vittoria inaspettata di Alan Fabbri e del vicesindaco Lodi. Una provincia che potrebbe abbandonare il Pd Alan Fabbri e Nicola Lodi avanzano su piazza del Municipio. È questa l'immagine simbolo che resta di quel giugno del 2019, quando per la prima volta il centrodestra ha conquistato Ferrara. Fabbri e Lodi sono i simboli del nuovo corso della città estense. Un cambiamento inaspettato, giudicato da molti incredibile, e che tra dieci giorni potrebbe ripetersi anche alle elezioni regionali. In molti attendono le urne di domenica prossima per capire se gli elettori ferraresi, passati l'anno scorso in massa alla Lega, abbiano deciso di abbandonare il Pd anche in Regione. Oppure, se si vuole osservarlo dall'altro punto di vista, se questi sette mesi di amministrazione leghista abbiano convinto oppure già stufato. Il confronto ... Leggi la notizia su ilgiornale

Ragazzina travolta da un'ambulanza a Ferrara - "la città delle bici : l'autista doveva prevedere ciclisti imprudenti" : Le motivazioni della condanna a un anno per omicidio stradale al conducente del mezzo di soccorso. La tragedia avvenne nel 2017: il giudice rileva un elemento di "ferraresità"

Sardine - da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano : fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di stare a guardare è finito” : “Carissime Sardine , l’onda che abbiamo generato è nella sua fase più potente. A partire da oggi e per tutto il weekend scenderanno in piazza 21 città. Con una sardina in mano e il sorriso sulle labbra”. Così le Sardine sulla loro pagina Facebook hanno annunciato in quali città, dal Nord al Sud Italia, saranno presenti in questo weekend: “Da Taranto a Firenze , dall’Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da ...

Ferrara. Fucile sequestrato e denuncia a cittadino romeno : Nella mattinata di giovedì scorso (21 novembre) personale della Polizia Locale Terre Estensi, unitamente a tecnici del Comune di Ferrara

