Alzheimer: nel 2020 i malati potrebbero arrivare a 52 milioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel 2050 il numero di persone affette da Alzheimer potrebbe triplicarsi, superando a livello globale i 160 milioni di casi:lo prevede uno studio commissionato dal Rotary. Analizzando i trend attuali, rispetto ai 49 milioni di malati del 2019, già entro il 2020 questo numero salirà a 52 milioni, comportando un costo annuo della demenza che a livello mondiale supera i mille miliardi di dollari, cifra destinata a raddoppiare già entro i prossimi 10 anni. In Italia il costo medio annuo per malato è pari a 71 mila euro, comprensivo delle spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dei costi indiretti che ricadono sulle famiglie o sulle organizzazioni di sostegno. “Moltiplicando questo costo per gli attuali 1,2 milioni di italiani malati di Alzheimer, si può capire quale sia il gigantesco impatto economico di questa malattia che nel nostro Paese rappresenta dunque una spesa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

repubblica : La piazza che aiuta chi non ha più memoria: il progetto Alzheimer nel Varesotto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La piazza che aiuta chi non ha più memoria: il progetto Alzheimer nel Varesotto - Barba_rana : La piazza che aiuta chi non ha più memoria: il progetto Alzheimer nel Varesotto -