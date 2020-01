'Vittoria di Savoia non sarà erede a trono'/ Duca Amedeo smentisce Emanuele Filiberto (Di venerdì 17 gennaio 2020) 'Vittoria di Savoia non sarà mai erede al trono': il Duca Amedeo sconfessa Emanuele Filiberto che aveva indicato la figlia Vittoria come prossima sovrana Leggi la notizia su ilsussidiario

infoitcultura : A 16 anni la principessa Vittoria di Savoia debutta in società come 'erede' - infoitcultura : Vittoria di Savoia 16enne erede al trono/ La svolta dopo 1000 anni - Stefanodibiagi1 : RT @dedoraffa: La giovane Vittoria sarà l'erede della casa reale dei Savoia ma non ho ben capito su che trono. -