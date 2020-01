Visita fiscale Inps: data mining assenze per malattia, come funziona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Visita fiscale Inps: data mining assenze per malattia, come funziona In merito alla Visita fiscale Inps ci sono novità importanti per i docenti, che vengono inseriti nel data mining dell’Istituto previdenziale. Ma cos’è il data mining dell’Inps e cosa comporta per i lavoratori? Si tratta di un sofisticato sistema che si basa sulla valutazione di alcuni dati sensibili legati alla malattia del lavoratore e tramite questi sarà in grado di indirizzare il medico fiscale a una Visita più opportuna. Il sistema, invero è già in vigore a partire dal 2011 e consente una più efficiente gestione dei controlli sulle assenze per malattia da parte dei lavoratori. Gli ultimi lavoratori a rientrare nel novero del sistema, sono stati proprio i docenti. Visita fiscale Inps: come funziona il data mining Tramite il data mining sarà possibile risalire alla serie storica degli eventi di malattia ... Leggi la notizia su termometropolitico

