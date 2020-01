Verissimo, Michele Bravi dopo l’incidente confessa: “Mi sono fatto aiutare” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Michele Bravi ospite a Verissimo confessa: “Ho fatto un percorso terapeutico” Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che intervisterà Silvia Toffanin, tra i quali anche Michele Bravi. Proprio quest’ultimo ha scelto il salotto televisivo dwlla Toffanin per rompere il suo lungo silenzio dopo il famoso incidente. Ovviamente l’intervista è già stata registrata. Per tale ragione oggi sono uscite le anticipazioni di Verissimo su ciò che ha detto Michele Bravi alla Toffanin. E il ragazzo, dopo aver detto di essere riuscito a venire fuori da un periodo terribile, ha anche confessato di essere andato in terapia: “Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire…” Michele Bravi a Verissimo da Silvia Toffanin ha poi rivelato di aver ... Leggi la notizia su lanostratv

